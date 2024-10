Charts Japon : Zelda Echoes crée la surprise

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 septembre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Des choses à dire cette semaine avec déjà le surprenant lancement dequi avec plus de 200.000 boîtes fait bien mieux que le remake de(140.000). Ce n'est pas non plus du même niveau qu'un(million-seller en 3 jours) mais peut-être le début d'une nouvelle franchise parallèle ?Pour le reste, le dernierfait tout simplement aussi bien que le précédent à 3.000 unités près probablement compensées par le numérique,a la Switch comme plate-forme leader (vous ne verrez ça dans aucun autre pays) et enfin, de nouvelles félicitations pour le petitqui continue de prouver que Sony devrait parfois avoir confiance envers ses propres jeux : nous arrivons à 35.000 unités en physique, alors que le lancement était de l'ordre de 12.000 à cause d'un stock minime.