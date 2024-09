Alors que la chute en bourse se poursuit, Ubisoft veut tenter de redorer son image Alors que la chute en bourse se poursuit, Ubisoft veut tenter de redorer son image

Trop c'est trop. Car bien loin semble la belle époque où Ubisoft bombait le torse face à l'OPA de Bolloré, et la société des frères Guillemot semble craquer de partout sans que rien ne semble à l'horizon pouvoir sauver la situation : en Bourse, la valeur de l'entreprise continue de chuter pour atteindre 11,42€ la part. C'est bientôt 10 fois moins qu'en plein été 2018 où elle culminait à quasiment 103€.



Apprenons donc que le conseil d'administration d'Ubisoft et son comité exécutif ont décidé de lancer une enquête sur les difficultés rencontrées, et ce juste après l'annonce d'un report pour Assassin's Creed Shadows (14 février 2025), une première dans l'histoire de la franchise dont le but est à la fois de proposer un produit vraiment fini en terme de polish, tout en revoyant sa politique tarifaire du côté des DLC (et accessoirement améliorer plusieurs choses comme certaines quêtes annexes nous dit-on).



Une potentielle polémique de moins, et d'ailleurs la seule pointée par Yves Guillemot qui dans son communiqué fait écho à « certaines affaires » en se défendant de toute tentative de promotion d'une quelconque idéologie, et que le but d'Ubisoft est « de créer, pour les fans et les joueurs, des jeux que tout le monde peut apprécier ».



Et si le problème ne venait d'ailleurs pas de là quand on se souvient de l'adage de Benjamin Franklin : « Il existe de nombreuses routes vers le succès, mais une seule route sûre vers l'échec ; et c'est d'essayer de plaire à tout le monde. »



En parlant d'échec, sans dire non plus un flop, Yves Guillemot reconnaît que les ventes de Star Wars Outlaws n'ont pas été à la hauteur, mais compte faire perdurer le jeu sur la longueur déjà avec les extensions annoncées mais également l'arrivée d'une version Steam (le 21 novembre) et, surprise, de multiples mises à jour pour peaufiner et améliorer l'expérience.