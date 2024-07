Bioshock 4 poursuit en douce son développement Bioshock 4 poursuit en douce son développement

Chaque fois que 2K Games est censé annoncer un jeu, on a une pensée vers lui (ou Mafia, ça dépend des attentes de chacun) et pourtant, depuis son officialisation en 2019, rien n'a officiellement été lâché sur celui que l'on appellera pour le moment Bioshock 4. Aucune annulation n'est pourtant à craindre vu que son développeur Cloud Chamber vient d'annoncer être prêt à passer « à la vitesse supérieure » (il était temps) en lançant une trentaine d'offres d'emploi couvrant tous les secteurs jusqu'à l'écriture, preuve que nous sommes encore loin de voir la couleur de ce retour se situant potentiellement en Antarctique.



On rappelle que le papa de la franchise, Ken Levine, a abandonné son bébé pour se consacrer à Judas et ses pseudos apparences rogue, du moins pour ce qui concerne la narration. Pas de date en revanche.