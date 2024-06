PS Store : en mai, Xbox a pris les médailles d'or aux USA comme en Europe, sur chaque gen PS Store : en mai, Xbox a pris les médailles d'or aux USA comme en Europe, sur chaque gen

Le titre prêtera encore à sourire jusqu'à ce que l'on soit habitué à la situation, mais c'est pourtant la conclusion la plus simple à faire. Sony a en effet listé les jeux s'étant le plus vendus sur le PlayStation Store en mai aux USA(+Canada) et en Europe, et il en ressort que pour le deuxième mois consécutif, c'est Sea of Thieves qui remporte la médaille d'or sur chacun des territoires occidentaux. Une performance certes bien aidée par le fait que le titre n'existe pour l'heure qu'en dématérialisé, et que hors promos, la concurrence ne fut pas très active le mois dernier (sinon, le jeu est également très bien, tout simplement).



Précisions qu'il s'agit là du classement PlayStation 5, tandis que sur PlayStation 4, là encore aux USA comme en Europe, le vainqueur est… Minecraft.