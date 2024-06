Xbox : Phil Spencer ne dément aucunement l'arrivée d'un modèle portable Xbox : Phil Spencer ne dément aucunement l'arrivée d'un modèle portable

Peu de temps après le très bon Xbox Showcase, Phil Spencer est parti posé ses fesses chez IGN pour répondre à quelques questions, esquivant rapidement le cas des fermetures de studios tout en assurant que davantage de jeux Xbox arriveront sur d'autres supports sans spécifier lesquels (déjà, y aura Doom : The Dark Ages), mais lâchant tout de même une déclaration plus inattendue.



Car la grande absente du Showcase, c'est la prétendue Xbox Nomade qui n'a absolument rien d'officiel mais qui, interrogé par IGN, n'a aucunement été démentie par Phil Spencer comme si elle était déjà actée. L'homme a en effet répondu sans détour que le Showcase était avant tout pour les jeux (et visiblement de nouveaux modèles S/X) mais qu'ils ont encore le temps de « lancer et parler d'autres supports » qu'il a hâte de présenter, ajoutant que pour un appareil nomade, il était vraiment important d'y faire tourner des jeux nativement (comme un Steam Deck ou ROG Ally) et donc pas quelque chose exclusivement Cloud.



Nous verrons bien si le constructeur crée la surprise dès la fin d'année ou pour la suivante.