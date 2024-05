Capcom : mise à jour des ventes softwares, et 2 million-seller surprises sur Switch Capcom : mise à jour des ventes softwares, et 2 million-seller surprises sur Switch

Comme à chaque trimestre, Capcom met à jour les données de sa brouette de million-sellers, permettant que rien ne semble vouloir arrêter l'incroyable performance sur la longueur de Resident Evil 2 Remake, et qu'avec le temps, l'éditeur aura réussi à vendre plus d'1 million d'unités de Dragon's Dogma : Dark Arisen sur Switch, de même que Resident Evil 6 sur la même machine.



1) Chiffres arrêtés à la date du 31 mars 2024.

2) Ne sont mentionnés que les titres ayant obtenu au moins 100.000 ventes sur le dernier trimestre).





- Monster Hunter World : 20,1 millions (+ 500.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 12,6 millions (+ 1 million)

- Monster Hunter Rise : 14,7 millions (+ 500.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 7,7 millions (+ 600.000)



- Resident Evil 4 Remake : 7 millions (+ 600.000)

- Resident Evil 2 Remake : 13,9 millions (+ 600.000)

- Resident Evil Village : 9,8 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 3 Remake : 8,7 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 7 : 13,3 millions (+ 300.000)



- Street Fighter 6 : 3,3 millions (+ 400.000)

- Capcom Arcade Stadium : 2 millions (+ 200.000)

- Capcom Arcade 2nd Stadium : 1,5 million (+ 300.000)

- Devil May Cry HD Collection : 1,8 million (+ 100.000)

- Devil May Cry 5 : 8,1 millions (+ 300.000)



- Dragon's Dogma : Dark Arisen (Switch) : 1 million (NEW)

- Dragon's Dogma II : 2,6 millions (NEW)

- Resident Evil 6 (Switch) : 1 million (NEW)

- The Great Ace Attorney Chronicles : 1 million (NEW)





Les dix plus gros succès de l'histoire de Capcom :



1. Monster Hunter World : 25,3 millions (incluant l'édition GOTY)

2. Monster Hunter Rise : 14,7 millions

3. Resident Evil 2 : 13,9 millions

4. Resident Evil 7 : 13,3 millions

5. Monster Hunter World : Iceborne : 12,6 millions

6. Resident Evil Village : 9,8 millions

7. Resident Evil 5 (PS3, 360, PC) : 9,1 millions

8. Resident Evil 6 (PS3, 360, PC) : 9,1 millions

9. Resident Evil 3 Remake : 8,7 millions

10. Devil May Cry V : 8,1 millions