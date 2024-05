Le reboot de Saints Row a fait les plus mauvaises ventes de la franchise

Square Enix en parlait pas plus tard qu'hier avec le cas: si certains jeux sont capables d'effectuer de bons lancements, tout le défi est ensuite de capter une forte audience sur la longueur grâce au suivi et aux promotions, et bien nombreux sont ceux qui échouent sur ce point.Le reboot deayant causé la mort de Volition fait partie de ceux-là. Car alors que le jeu était bien parti avec 1 million de ventes dans les semaines qui ont suivi sa sortie, le mauvais bouche-à-oreille a totalement annihilé l'espoir de multiplier ce score avec le temps et les réductions massives de prix n'ont rien changé à la situation à en croire les données tout juste fournies par Tyrin Stevenson (ex Volition) : le reboot n'est pas parvenu à aller au-delà d'1,7 million, en faisant la plus mauvaise vente de la franchise malgré son budget bien plus élevé.1): 5,5 millions2): environ 3,5 millions4): 3,4 millions4): 2 millions4): 1,7 million