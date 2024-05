Sur le même laps de temps, la PlayStation 5 fait actuellement jeu égal avec la PS4 Sur le même laps de temps, la PlayStation 5 fait actuellement jeu égal avec la PS4

Sony nous livre ses résultats pour sa copieuse branche JV en annonçant 59,3 millions de PlayStation 5 livrées à travers le monde au 31 mars 2024, permettant de se rendre compte que la console fait quasiment jeu égal avec la performance de la PlayStation 4 dans le même laps de temps (60 millions au 31 mars 2017) pour un prix pourtant bien plus élevé.



La seule ombre au tableau est une forte baisse au premier trimestre (4,5 millions, contre 6,3 millions début 2023), on le sait lié à un véritable nouvel engouement l'année dernière suite à une longue période de rupture de stocks.



Mais aussi :



- 118 millions de joueurs actifs au PSN (+ 10 millions)

- 72,6 millions de jeux vendus au Q1 2024 sur PS5/PS4 (+ 4,6 millions)

- 12,3 millions étaient des jeux first-party (+ 2,8 millions)

- 77 % des ventes softwares se sont faites en dématérialisé (+7%)



On notera une nouvelle fois l'absence de données pour le PlayStation Plus, le nouveau tabou aussi bien chez Sony que Microsoft depuis le gros coup de frein sur ce secteur.