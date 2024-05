Perfect Dark : le reboot toujours dans la tourmente selon plusieurs retours Perfect Dark : le reboot toujours dans la tourmente selon plusieurs retours

L'annonce d'un reboot de Perfect Dark fut soumise aux applaudissements avant de laisser place au silence pesant. Il faut dire que bientôt 4 ans plus tard, Xbox n'a pas daigné lâcher la moindre goutte d'informations et vu les nouveaux retours, ce n'est pas demain la veille qu'il viendra squatter un showcase.



Coup sur coup, trois renseignés du milieu ont fait état d'un développement toujours aussi catastrophique, déjà évoqué il y a un an avec IGN, avec d'abord Jeff Grubb évoquant un aspect du jeu encore « très compliqué » pour quelque chose encore « loin de prendre forme », pendant que VG247 a la matière première pour faire un dossier plein « d'histoires folles » qu'il continue néanmoins de garder en réserve par respect pour les développeurs en train « de pousser un rocher en haut d'une colline ». Liam Robertson enfin en ajoute une couche pour parler de « gros gâchis qui s'éternise ».



Vu l'époque, on va éviter de trop parier sur la survie de The Initiative qui n'a toujours rien pondu ni même montré 6 ans après la création du studio, et c'est même à se demander ce que vaut le projet même en pré-production vu l'état après les renforts de Certain Affinity (jusqu'en 2021) et Crystal Dynamics, qui selon les retours auraient carrément pris les commandes entre temps.