Redfall n'aura pas eu sa deuxième chance, et meurt avec un Season Pass vide

Suite à l'annonce de la fermeture de Arkane Austin, Microsoft préfère faire savoir que les promesses d'une résurrection d'intérêt pourne seront pas tenues (quand bien même le titre a déjà accueilli quelques améliorations et le 60FPS sur Xbox Series), et annonce ainsi l'arrêt complet du développement.Du coup reste un « problème » : le jeu avait un Season Pass (intégré à l'édition Deluxe) censé ajouter 2 héros qui n'ont jamais vu le jour, et pour éviter toutes attaques juridiques (aux USA, ils en sont capables hein), Xbox annonce une future « réparation » pour les concernés.Enfin, le patch « offline » est désormais enterré, ce qui veut dire ce que ça veut dire.