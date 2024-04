Remedy : Project Condor entre en full-prod, et sera bientôt rejoint par Max Payne 1&2 Remake Remedy : Project Condor entre en full-prod, et sera bientôt rejoint par Max Payne 1&2 Remake

Peu après être passé plus gros actionnaire de Don't Nod, Tencent s'est permis de prendre un dessert en croquant un nouveau bout de Remedy, détenant désormais 14,8 % de la société finlandaise (au lieu de 5%) qui avait bien besoin de ça pour dégager un peu d'argent après une nouvelle année dans le rouge, Alan Wake 2 n'ayant pas encore atteint le stade de la rentabilité (mais ça approche apparemment).



Du coup, ce même Remedy en profite pour faire un point sur ses chantiers en cours et voici ce qui en sort.



- Les DLC de Alan Wake 2 sont toujours en développement.

- Le spin-off coop de Control entre enfin en full-production.

- Max Payne 1&2 Remake entreront en full-prod cet été.

- Control 2 arrive bientôt à la fin de la phase de validation du concept.

- Codename Kestrel (GAAS coop) a été rebooté et revient à sa phase concept.



Notons que ce dernier est directement produit en partenariat avec Tencent (justement) et fera le choix d'abandonner le modèle F2P pour du premium. Bonne chance vu l'époque.