Netflix confirme que The Witcher aura une Saison 5, et ce sera d'ailleurs la dernière

Même si la hype est derrière nous, et le départ de Henry Cavill dans le rôle principal n'a pas arrangé les choses, Netflix compte bien arriver à la finalité du scénario deet alors que la production de la Saison 4 (avec désormais Liam Hemsworth pour jouer Geralt) vient tout juste de débuter au Royaume-Uni, le diffuseur VOD déclare que la Saison 5 est déjà signée, et sera d'ailleurs la toute dernière.On nous précise de faire que les Saisons 4 & 5 couvriront les trois derniers romans pour « une conclusion épique ».Rappelons que côté jeu vidéo, Netflix doit encore proposer en fin d'année le film d'animation(adapté de la nouvelle « A Little Sacrifice), une série TV Liveavec PlayStation Pictures, une autre tout aussi Live pour, un filmet même une série animation