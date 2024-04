Final Fantasy VII : Kitase et Nomura évoquent la Partie 3, dont l'écriture principale est déjà bouclée Final Fantasy VII : Kitase et Nomura évoquent la Partie 3, dont l'écriture principale est déjà bouclée

Pas de temps à perdre pour la saga Final Fantasy VII où l'on apprend via l'ouvrage Ultimania, et de la bouche même du directeur créatif Tetsuya Nomura, que l'écriture du scénario de la « Partie 3 » était déjà bouclé et que certains doublages débuteront prochainement.



Niveau informations, c'est évidemment très radin pour le moment hormis la promesse de retrouver tous les éléments encore manquants de l'original (dont le vol en dirigeable, la possibilité de prendre en main Vincent & Cid, bien entendu l'arrivée des « Armes »...), et que Kitase a proposé une idée sur « quelque chose de très important », inédite d'ailleurs, que Nomura cherche encore à mettre en place.



La bonne nouvelle pour les fans, c'est que l'attente devrait être similaire aux deux premières parties, permettant d'établir l'arrivée de la Partie 3 (qui ne sera apparemment pas sous-titrée « Reunion ») pour 2027 ou 2028 dans le pire des cas. Du cross-gen ?



En attendant, Rebirth refera parler de lui avec une inéluctable version PC et si aucune extension ne semble pour l'heure à l'ordre du jour contrairement à Remake, Kitase évoque qu'il y aura potentiellement encore des choses à raconter sur l'univers au-delà de la Partie 3.