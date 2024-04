2023 : 5 jeux ont pris à eux-seuls plus d'un quart du temps de jeu mondial 2023 : 5 jeux ont pris à eux-seuls plus d'un quart du temps de jeu mondial

Aidé par l'organisme Newzoo, Kotaku a dressé un bilan de situation du secteur JV pour les marchés PC/consoles au niveau des principaux pays d'ordre mondial, établissant qu'en 2023, le CA a encore augmenté de 2,6 % pour atteindre 93,5 milliards de dollars en revenus (encore une fois sans même compter le mobile ou certains marchés comme la Chine).



C'est de plus en plus titanesque mais ces données grandissantes cachent une situation qui empire année après année, comme finalement tous les secteurs : toujours plus de dollars pour les plus gros, et toujours moins pour les plus petits. Il faut déjà savoir que le temps de jeu global diminue légèrement la faute à une population vieillissante, et on sait bien que les adultes ont moins de temps libre que les plus jeunes, dont une partie n'est d'ailleurs même pas référencée ici (ils jouent sur mobile/tablette).



Mais en plus d'un temps de jeu moindre, la captation est de plus en plus restreinte avec un top 10 de 2023 constitué sur tous les supports de licences établies ou carrément de jeux à service disponibles depuis perpète, donc en gros :



- Grand Theft Auto V

- Counter-Strike 2

- Call of Duty

- EA Sports FC

- Fortnite

- Minecraft

- Roblox

- Rocket League

- Apex Legends

- Valorant

- Fall Guys



Dans le top 10 du temps de jeu au niveau mondial, une seule nouveauté de 2023 est parvenue à se faire une petite place : Starfield. Et encore, l'exploit est relatif car contrairement à Marvel's Spider-Man 2 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour ne citer qu'eux, le RPG de Bethesda est également disponible sur PC, en plus d'être intégré au Game Pass, et sa durée de vie est bien supérieure (ça aide pour ce genre de données).



En quelques mots :



- 66 jeux ont capté à eux-seuls 80 % du temps de jeu mondial.

- Les 5 patrons de l'industrie prennent 27 % du temps de jeu mondial. (*)

- Seulement 8 % du temps de jeu mondial a été consacré à des nouvelles licences ou des suites « non annuelles » (du genre Diablo IV et Baldur's Gate III).



(*) Les patrons en question : GTA V, Fortnite, Roblox, Minecraft, League of Legends.