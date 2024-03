Sans changer sa politique, Pocket Pair (Palworld) reste ouvert à un partenariat ou un rachat Sans changer sa politique, Pocket Pair (Palworld) reste ouvert à un partenariat ou un rachat

Aujourd'hui proche du statut d'effet de mode, Palworld reste néanmoins l'un des faits remarquables du début d'année avec 25 millions de joueurs (pour plus de 15 millions de ventes sur Steam) et le PDG de Pocketpair, Takuro Mizobe, a livré à Bloomberg que l'entreprise était actuellement en pourparlers pour porter le jeu sur « d'autres supports » et que contrairement à d'autres, elle restait ouverte à des offres de partenariat voire carrément d'acquisition.



Dans un cas comme dans l'autre, Pocketpair ne changera pas ses habitudes, reconnaissant que les AAA ne sont pas fait pour eux et qu'ils continueront dans la voie des « petits jeux », qu'ils auront tous une composante multi et que l'équipe est pleinement consciente qu'il sera compliqué de retrouver un succès aussi massif et inattendu. Mais qui sait…



Si Palworld s'apprête à passer sous la barre des 100.000 utilisateurs connectés simultanément sur Steam au quotidien, ce qui reste néanmoins élevé, le suivi perdure avec toujours plus de correctifs et prochainement du contenu neuf : le premier raid, avec une nouvelle bestiole à la clé.