Helldivers II dépasse le million de ventes

Sony tient l'une de ses bonnes surprises commerciales de l'année en revendiquant plus d'1 million de ventes pouren l'espace de 3 jours, dont probablement une plus grosse part du gâteau sur PC à en croire les pics d'audience du week-end : 220.000 joueurs en simultané, dont 155.000 rien que sur Steam (lancement record d'un PS Studios sur ce support, en passant).Une bonne nouvelle pour les développeurs qui avaient bien mal démarré l'affaire avec de gros problèmes de matchmaking (toujours en cours), du cross-play défaillant (idem) et divers problèmes de déconnexion qui eux ont commencé à être corrigés, contrairement à un DRM capricieux pour les PCistes.Notre avis sur le sujet arrivera dans la semaine. Pour la démocratie.