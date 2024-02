Disney x Fortnite : la collab à 1,5 milliard de dollars

C'est le plus gros investissement JV de l'histoire de Disney : un chèque d'1,5 milliard a été signé par la firme de Mickey pour le studio Epic Games dans le cadre d'une collaboration dite majeure qui vu les sous-entendus du communiqué officiel semble dresser deux objectifs :- D'un côté, toujours plus de skins pour(Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar…).- De l'autre, des « jeux » apparemment directement intégré àUn nouveau bon coup pour ce pari Epic Games de transformeren gigantesque hub d'expériences, que ce soit par la communauté avec des outils de plus en plus performants, et du fait maison entre(Psyonix),(Harmonix) et bien entendu, l'un des plus gros succès d'audience de décembre dernier (mais ça s'est écroulé depuis, la faute au suivi incroyablement lent). Préparons-nous pour de nouveaux jeux du même genre, cette fois avec le titanesque catalogue Disney.