CDPR constitue l'équipe Cyberpunk 2

Pendant qu'en Pologne, ça bosse désormais à fond sur le prochain épisode de la saga The Witcher, les choses se mettent sérieusement en place en parallèle sur celui que l'on nommera pour l'heure Cyberpunk 2 (ou Project Orion) avec l'annonce officielle autour de la constitution d'une équipe.



Les têtes d'affiche seront les mêmes que Cyberpunk 2077 du côté de Boston et Vancouver avec :



- Gabriel Amatangelo (directeur de jeu)

- Paweł Sasko (co-directeur)

- Igor Sarzyński (directeur créatif)



Et voici les noms des nouveaux rôles importants recrutés :



- Dan Hernberg (producteur exécutif, ancien de Blizzard et Amazon Games)

- Ryan Barnard (directeur de conception, ancien d'Ubisoft Massive et IO Interactive)

- Alan Villani (ingénieur en chef, ancien de Warner Bros)

- Alexander Freed (narration, ancien de Bioware)

- Anna Megill (scénariste principale, ancienne de Remedy, Arkane et Playground pour Fable)



Cyberpunk 2 en est actuellement à sa phase de conception, et CDPR s'attend à ce que environ 80 personnes soient sur le projet d'ici la fin d'année. Des recrutements sont toujours en cours.