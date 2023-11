Toujours pas de Horizon MMO confirmé, mais un rapprochement signé entre Sony et NCSoft

Que ce soit PlayStation ou Xbox, chacun comprend depuis quelques temps que les perles de demain peuvent débouler de l'Asie sans même parler du Japon : outre la Chine, la Corée du Sud est également dans la ligne de mire et Sony semble être le plus agressif sur le sujet car en dehors des events spécialement dédiés, le constructeur vient d'annoncer un « partenariat stratégique » avec le géant NCSoft.Le but ? On ne sait pas trop en fait car tout se joue en interne et pour l'heure, ça parle d'étudier des « opportunités » dans plusieurs domaines dont bien évidemment le mobile, secteur encore très compliqué pour PlayStation actuellement. Pour le plus concret, on continue d'attendre l'officialisation d'un MMORPG, selon les rumeurs entre les mains d'une des branches de NCSoft (précisément le studio Lineage).