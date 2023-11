SEGA réaffirme ne pas vouloir être racheté SEGA réaffirme ne pas vouloir être racheté

Les pseudos indices n'en étaient pas, mais le doute pouvait subsister. Lors d'une interview avec CNBC, le directeur d'exploitation de SEGA (Shuji Utsumi) a fait savoir que le géant japonais n'avait aucunement l'intention d'être racheté dans un avenir proche, même si, et ce sont ses mots : « De nombreuses entreprises sont intéressées. Nous en sommes honorés. »



L'inverse est en revanche possible. SEGA Sammy a récemment racheté Rovio (Angry Birds) pour l'équivalent de 700 millions d'euros et Utsumi déclare rester à la recherche d'opportunités de ce type pour maintenir sa croissance.