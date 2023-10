Diablo IV à l'essai gratuit sur Xbox

L'arrivée dedans le Game Pass est inéluctable, et ne reste désormais qu'à savoir « quand » (pas avant 2024 dans tous les cas). En attendant, sachez que Microsoft vient d'ouvrir ses Days of Play à un nouveau format, précisément la proposition d'essai gratuit de jeux beaucoup plus récents que les offres habituels, ne nécessitant aucun abonnement particulier mais sous timer : en gros, dès à présent et jusqu'au 23 octobre (9h59), vous pourrez essayer le jeu en question pendant 10 heures.De quoi rester dans le thème Halloween en vous essayant à la Saison du Sang qui a débuté il y a 2 jours.