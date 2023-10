Charts Europe : le succès de Starfield n'a rien changé à la situation des Xbox Series Charts Europe : le succès de Starfield n'a rien changé à la situation des Xbox Series

Peu après les USA, c'est au tour de l'Europe de nous faire son bilan du mois de septembre, où la PlayStation 5 a de nouveau dominé avec une hausse de 175 % par rapport à 2022 (certes, la rupture de stock a aidé pour le comparo).



La situation est en revanche très problématique pour la Xbox Series qui accuse une baisse de 35 %. Il est vrai que dans le sujet du comparatif (faute d'avoir des ventes bien chiffrées), on peut noter que la marque avait surpris en septembre 2022 en doublant carrément son score par rapport au mois précédent. Merci la Series S d'ailleurs. Mais tout de même, on parle cette fois du mois de Starfield dont l'impact sur la console n'a visiblement pas été significatif, sans pour autant lui retirer le fait d'avoir été un succès : c'est tout simplement le deuxième meilleur lancement d'un jeu Microsoft sur cette génération, juste derrière Forza Horizon 5 (on ne compte pas le Game Pass, évidemment).



Hormis cela :



- EA Sports FC 24 fait un lancement 10 % inférieur à FIFA 23 (c'était attendu).

- NBA 2K24 en baisse de 17 % par rapport à NBA 2K24.

- The Crew Motorfest est le meilleur départ de la série (+6,5%).

- Mortal Kombat 1 fait bien moins que Mortal Kombat 11 (-39%).



Le top 10 de septembre en Europe :

(comme d'habitude, pas de données numériques pour Nintendo, et pas de Baldur's Gate III)



1. EA Sports FC 24

2. Starfield

3. NBA 2K24

4. The Crew Motorfest

5. Mortal Kombat 1

6. PayDay 3

7. GTA V

8. Red Dead Redemption 2

9. Titanfall 2

10. Hogwarts Legacy