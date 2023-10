En cas de rachat officialisé, Activision attendra 2024 pour se déployer dans le Game Pass En cas de rachat officialisé, Activision attendra 2024 pour se déployer dans le Game Pass

Alors que les rumeurs prétendent que l'achat est finalisé en interne et que l'annonce officielle tombera ce vendredi, Activision Blizzard dresse un communiqué sans rien affirmer, mais juste user d'un certain sens du timing pour commencer à répondre à la grande question : en cas de signature, quand arriveront les jeux de l'éditeur dans le service Game Pass ?



Activision déclare que même avec l'approbation, il ne faudra rien attendre pour cette année, même pour les jeux récents comme Modern Warfare III et Diablo IV, et le déploiement se fera bien par vagues à partir de l'année prochaine.



De quoi faire les beaux jours, par exemple pour tous ceux qui voulaient se faire uniquement les campagnes solo des Call of sans vouloir lâcher 70 balles l'unité.