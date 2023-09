Epic Games dégraisse de 870 employés Epic Games dégraisse de 870 employés

Le mode Battle Royale de Fortnite a poussé Epic Games vers des sommets incroyables, mais chaque chose à une fin et si nous n'en sommes pas là, même pas du tout, reste qu'un pic a été atteint et que le renouvellement prend du temps.



Nous avons appris plus tôt dans l'après-midi que le prix des V-Bucks, la monnaie du jeu, va légèrement augmenté le 27 octobre mais il est néanmoins temps pour Tim Sweeney de dégraisser ses effectifs car, on l'apprend, depuis peu, Epic dépense plus qu'il ne gagne et la nouvelle branche Fortnite Creator (permettant au public de créer ses propres expériences et éventuellement les vendre, dont une part à Epic) ne rapporte pas encore suffisamment. De fait, 16 % des postes soit 870 têtes vont être poussées vers d'autres horizons, dont la grande majorité en dehors du développement : Epic se débarrasse du site de ventes Bandcamp (acquis en 2022) et de la succursale marketing SuperAwesome (acquis en 2020).



Promis, pas d'autres licenciements ne sont prévus. Pour l'instant.