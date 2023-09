SEGA : l'heure est à la restructuration et à l'annulation de plusieurs projets (dont Hyenas)

Le coup de massue doit être titanesque pour les employés britanniques de The Creative Assembly : après 6 ans de développement et alors que la sortie était toute proche, SEGA vient d'annuler purement et simplement le projet, titre orienté multi qui certes ne semblait pas réinventer la roue hormis dans ses features zéro-gravité, mais tout de même.Car comme d'autres éditeurs avant lui, SEGA vient de lancer une restructuration massive qui va surtout affecter ses bases européennes où la rentabilité a clairement baissé depuis l'ère Covid. Notez que d'autres jeux non annoncés sont partis à la poubelle.