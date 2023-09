[LEAK] Microsoft sait visiblement que la Xbox Series ne fera pas beaucoup plus que la Xbox One [LEAK] Microsoft sait visiblement que la Xbox Series ne fera pas beaucoup plus que la Xbox One

La fuite des documents FTC (oui, on en parle beaucoup ce matin) permet également de repartir avec des chiffres, le détail que Microsoft n'a plus l'habitude de livrer depuis des années, et même si l'on ne parle que de projections, apprenons que la firme compte atteindre les 30 millions de Xbox Series écoulées d'ici le deuxième semestre 2024.



Un retard évident avec la PlayStation 5 qui a déjà franchi ce cap depuis fin 2022, mais il faut croire que chez Microsoft, on ne cherche plus à batailler sur la taille du parc encore plus depuis l'envie de pousser le Game Pass sur tout ce qui bouge et bientôt davantage, preuve que le document en question indique que l'objectif pour les modèles remplaçants est de 25 à 29 millions de ventes d'ici fin 2027, soit un total de 56 à 59 millions de machines, légèrement mieux que la Xbox One (50 à 55 millions selon de précédentes fuites).