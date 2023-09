Europe : malgré le Game Pass, Starfield est le 5e meilleur lancement de l'année Europe : malgré le Game Pass, Starfield est le 5e meilleur lancement de l'année

Microsoft n'ayant toujours pas envie de lâcher des données concrètes, il faut comme d'habitude se tourner vers telle ou telle organisme, et il se précise que Starfield a pleinement réussi son lancement, en tout cas ici pour ce qui concerne l'Europe selon les chiffres recueillies par GSD.



Donc en Europe et pour ce qui concerne la première semaine de septembre :



- Meilleur lancement pour une nouvelle licence en 2023.

- 5e meilleur lancement de l'année 2023 tous supports confondus.

- Les chiffres de ventes au 9 septembre dépassent ceux des lancements de Final Fantasy XVI ou encore Resident Evil 4 Remake.

- Meilleur lancement de la marque Xbox sur cette génération, devant Forza Horizon 5.



(Note : il faut noter que Starfield dispose de quelques jours supplémentaires pour son bilan grâce à l'édition Premium, mais sans oublier néanmoins sa disponibilité Day One dans le Game Pass PC comme Xbox)





Classement Physique + Dématérialisé en Europe (4 au 10 septembre) :



1. Starfield

2. NBA 2K23

3. Titanfall 2 (et ouais !)

4. Grand Theft Auto V

5. Red Dead Redemption 2

6. Need for Speed Unbound

7. Rainbow Six Siege

8. Hogwarts Legacy

9. FIFA 23

10. Civilization VI





Classement des meilleurs lancement de 2023 en Europe :



1. Hogwarts Legacy

2. Diablo IV

3. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

4. Star Wars Jedi : Survivor

5. Starfield

6. Resident Evil 4 Remake

7. Final Fantasy XVI

8. F1 23

9. Dead Island 2

10. NBA 2K23



(Note :

N'oubliez pas que les jeux Nintendo sont privés de données dématérialisées, et que Larian n'a rien communiqué aux organismes sur Baldur's Gate III)