FFVII Remake tourne à 7 millions de ventes

En donnant un gros coup d'accélérateur à la communication autour de, Square Enix en a profité pour mettre à jour les chiffres de ventes de, et c'est donc 7 millions au total, soit 2 millions de plus depuis sa parution sur PlayStation 5 et PC.Un chiffre plutôt pas mal, certes en deçà du sacro-saint cap des 10 millions qu'ont atteint aussi bien l'original que le mal-aimé, mais la « Partie 1 » peut encore attirer des intéressés au fil du temps, en ajoutant pourquoi pas un jour des versions Xbox et « Switch 2 ».Notons également que cela donne un bel espoir pourqui avait démarré plus ou moins dans les mêmes eaux (environ 3 millions), et dont on attend d'ailleurs une future version PC en renfort.