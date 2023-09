Game Pass Core : ce sera finalement 36 jeux, et en voici la liste complète Game Pass Core : ce sera finalement 36 jeux, et en voici la liste complète

Nous sommes à la veille de la mort du « Xbox Live GOLD » et Microsoft s'est dit qu'il était quand même temps de publier la liste complète des jeux qui feront partie du service remplaçant, le nommé « Xbox Game Pass Core », avec tout de même 36 titres (bien mieux que les 25 annoncés) mais peu d'update : les ajouts n'auront lieu que 2 ou 3 fois par an.



Voici donc ce que proposera demain ce service à 6,99€/mois (59,99€ l'année) :



- Among Us

- Astroneer

- Celeste

- Dead Cells

- Descenders

- Dishonored 2

- Doom Eternal

- Elder Scrolls Online

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Firewatch

- Forza Horizon 4

- Gang Beasts

- Gears 5 Edition GOTY

- Gold with your Friends

- Grounded

- Halo 5 : Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade : Senua's Sacrifice

- Human Fall Flat

- Inside

- Limbo

- Ori & the Will of the Wisps

- Overcooked 2

- PayDay 2

- Powerwash Simulator

- Psychonauts 2

- Slay the Spire

- Spiritfarer

- Stardew Valley

- State of Decay 2 : Juggernaut Edition

- Superliminal

- TMNT : Shredder's Revenge

- Unpacking

- Vampire Survivors