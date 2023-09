Steam : juste avec l'édition Premium, Starfield est le troisième meilleur lancement de l'année Steam : juste avec l'édition Premium, Starfield est le troisième meilleur lancement de l'année

Après les premiers résultats critiques, c'était la deuxième grosse attente autour du lancement de Starfield, et on peut dire que les choses se passent bien pour Microsoft et Bethesda : juste avec l'édition Premium qui permet un accès anticipé de 5 jours, le RPG se place comme le troisième meilleur lancement de l'année 2023 sur Steam avec un pic de 234.000 joueurs (donc sans compter les joueurs MS Store et Xbox).



C'est néanmoins loin derrière Hogwarts Legacy et Baldur's Gate III, mais il faudra faire le deuxième bilan le 6 septembre (jour de la sortie du jeu standard), et accessoirement attendre que Microsoft veuille bien dans quelques semaines/mois faire un point sur le boost ou non des abonnés Game Pass.