The Witcher : déjà 260 employés sur la nouvelle trilogie, et bientôt le double

CD Projekt Red a dévoilé ses résultats pour le premier semestre de l'année 2023, l'occasion d'apprendre que les ventes sur la longueur ont permis au studio de se maintenir efficacement dans le vert (environ 20 millions d'euros en bénéfices nets) alors même que va débarquerle 27 septembre pour ajouter plus d'argent dans les caisses.Car il va en falloir pour le développement de la nouvelle trilogiequi commence clairement à prendre forme en interne : 260 personnes planchaient dessus en juillet et il est probable que la quasi totalité de la team(300 employés !) se rajoute à l'effectif dans quelques semaines.Le plan ci-dessous révèle également qu'une partie de CDPR continue d'aider le studio The Molasse Flood pour le spin-off solo/coop de, de nouveau sur « de bons rails », et pour ceux qui demandent, le remake du premierest entre les mains de Fool's Theory (composé d'anciens de la franchise, ça tombe bien).Enfin, les projetset la nouvelle licence RPG étant tous deux probablement en phase de réflexion sur papier, inutile de les citer en dehors de la catégorie « Autres ».- CDPR rappelle en outre quesera le dernier projet sous Red Engine : le studio passe ensuite à l'Unreal Engine 5.