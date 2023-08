Sea of Stars : 100.000 ventes dès le lancement

Petite coupe de champagne chez Sabotage : la beauté graphique/esthétique et les excellents retours deont permis à cette nouvelle licence RPG de dépasser les 100.000 ventes le jour de son lancement, départ qui promet déjà un bien bel avenir (un DLC est prévu, pour ceux qui auraient zappé l'info).On félicitera d'autant plus ce premier bilan quand on sait que cette donnée n'inclus évidemment pas tous les abonnés Game Pass (PC/Xbox) et PS Plus Extra ayant pu profiter du jeu dès sa sortie sans surcoût.