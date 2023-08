L'Epic Games Store veut des exclusivités, et lance de gros arguments pour en avoir encore plus L'Epic Games Store veut des exclusivités, et lance de gros arguments pour en avoir encore plus

Grâce à la tonne de revenus générés par Fortnite et l'Unreal Engine, Epic Games peut se permettre de gros sacrifices financiers pour s'imposer encore plus sur le marché PC face au géant Steam, et la boîte de Tim Sweeney vient de faire une annonce qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.



Vous connaissez le principe des royalties, donc le pourcentage que doit donner un développeur/éditeur pour chaque vente sur une plate-forme ? Eh bien alors que ceux de l'Epic Games Store n'était que de 12 % (égal au Microsoft Store, contre 20 à 30 % sur Steam), on nous annonce l'ouverture du programme « Epic First Run » dont le principe est simple : tous jeux publiés à partir du 16 octobre comme une exclusivité Epic Games Store pour au moins 6 mois bénéficieront d'une mise en avant plus poussée sur le Store et… 0 % de royalties. Zéro oui. Pendant les 6 mois en question, ensuite ça repasse à 12 %.



Plus qu'à attendre les annonces futures.