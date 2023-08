Forza Motorsport : le point PC, total cross-play et promesse de contenu neuf chaque mois Forza Motorsport : le point PC, total cross-play et promesse de contenu neuf chaque mois

Présent sur le stand Xbox de la GamesCom, Forza Motorsport se voit dresser un communiqué préalable pour nous lâcher quelques informations concernant majoritairement le clan PC, incluant les specs et les supports DLSS 2 et FSR 2.2.



- Ouverture des précommandes sur le MS Store et Steam, avec comme sur Xbox une édition Premium donnant accès (outre les bonus) au jeu 5 jours avant sa sortie (le 5 octobre donc).

- Confirmation du cross-play PC/Xbox (même avec Steam) et partage des succès.

- Les optimisations continueront après le lancement (DLSS 3.5 on imagine).

- Le circuit GP du Nürburgring disponible dès le 10 octobre.

- Du contenu neuf tous les mois, dont le très compliqué Nordschleife au printemps 2024.