EA officialise le projet Black Panther

Electronic Arts officialise la mise en chantier d'un projet, directement entre les mains du développeur Cliffhanger Games, créé par l'éditeur il y a 2 ans avec à sa tête Kevin Stephens, ancien boss de Monolith Productions. Bonne nouvelle : ce sera une fois encore un jeu 100 % solo (et à la troisième personne si besoin de préciser).S'il s'agit du deuxième projet Marvel annoncé par EA après(par EA Motive), rappelons que le nouvellement officialisé ne doit pas être confondu avec celui de Amy Hennig (pour Skydance New Media) qui réunira Captain America et Black Panther en pleine seconde guerre mondiale.