Embracer dégringole en bourse après l'échec d'un partenariat à 2 milliards de dollars Embracer dégringole en bourse après l'échec d'un partenariat à 2 milliards de dollars

Embracer a beau avoir lâché de beaux chiffres de ventes et de jolies perspectives d'avenir, une certaine nouvelle n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd, encore moins chez les actionnaires : la valeur boursière de l'entreprise a chuté de plus de 40 % ce mercredi après l'aveu de la part du PDG d'un gros partenariat avorté (en plus de prévisions de reports pour cette année fiscale).



Aucune précision n'a été donné, mais on sait juste que Embracer a débuté des négociations en octobre 2022 pour obtenir des droits (probablement d'une marque) sur 6 ans avec un potentiel de 2 milliards de dollars de recettes durant ce laps de temps. Mais le deal a échoué pas plus tard qu'hier soir, à la surprise générale d'Embracer.



On ne peut que spéculer sur le sujet, mais certains se demandent si la marque en question ne serait pas tout simplement Star Wars, surtout quand le PDG botte en touche quand on le questionne sur l'état d'avancée du remake de Star Wars KOTOR.