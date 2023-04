Sonic Frontiers : 3,2 millions de ventes Sonic Frontiers : 3,2 millions de ventes

Encore un peu de chiffres pour commencer à terminer la journée avec l'annonce de la part de SEGA de 3,2 millions de « ventes » pour Sonic Frontiers au 31 mars 2023, et vous ne pensez qu'il n'y a pas d'évolution par rapport aux 3 millions de février dernier, c'est parce qu'on parlait à l'époque d'unités distribuées chez les grossistes. Au moins, c'est maintenant concret, et c'est un beau succès.



Persona 5 Royal atteint de son coté 1,7 million pour sa réédition, portant le total de cette édition (avec la version PS4) à 4 millions de ventes, et 9 millions en ajoutant la version d'origine (PS3/PS4) et les deux spin-off (Strikers et Dancing in Starlight).