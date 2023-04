GamesCom 2023 : Nintendo annonce son grand retour, mais on ne sait encore avec quoi GamesCom 2023 : Nintendo annonce son grand retour, mais on ne sait encore avec quoi

La dernière fois que Nintendo a participé à la GamesCom, ce fut en 2019, donc avant « l'arc du Covid » et la constructeur a jugé que le temps était venu pour un retour, donc annoncé pour la future édition de 2023 fin août.



Les organisateurs s'en félicitent déjà, déclarant que d'autres représentants seront annoncés dans les semaines à venir, mais reste une grande interrogation : que montrera Nintendo sur ses stands vu que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Baten Kaitos 1&2 et Pikmin 4 seront tous sortis en magasin ?