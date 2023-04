Hogwarts Legacy : en fait, Warner Bros Games n'en attendait pas tant que ça niveau ventes Hogwarts Legacy : en fait, Warner Bros Games n'en attendait pas tant que ça niveau ventes

On sait à quel point Hogwarts Legacy est l'un des succès majeurs de ces dernières années, ayant enchaîné des performances tel qu'avoir battu le total de Elden Ring en quelques semaines au Royaume-Uni, ou en Europe incarner le meilleur lancement depuis Red Dead Redemption 2 (hors Call of & FIFA).



Le jeu était attendu, mais personne n'aurait parié sur un tel effet rouleau-compresseur… pas même Warner Bros à en croire Arien Darby, le « Senior Global Brand Manager » de Warner Games qui a indiqué sur sa page LinkedIn que les 12 millions de ventes en seulement 2 semaines, c'était de 256 % supérieur aux objectifs de ventes de l'éditeur. Qui donc n'en attendait qu'environ 3,5 millions de ventes dans le même laps de temps.



Aucun autre chiffre n'a d'ailleurs été communiqué depuis, mais on imagine que les 15 millions doivent déjà avoir été dépassés, en rappelant que les versions PS4/One viendront donner un peu de renfort le 5 mai, sans oublier la version Switch en juillet. Dans tous les cas, cela fait les bonnes affaires de Warner Bros après l'échec de Gotham Knights et le gros report de Suicide Squad, même si un certain Mortal Kombat 12 devrait également exploser les compteurs d'ici la fin de l'année.