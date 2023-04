Game Pass : il y a bien quelques problèmes de licences autour de Quantum Break

devrait bien quitter le programme Game Pass le 15 avril mais Microsoft ne l'a finalement pas indiqué dans son communiqué, et pour cause, rien n'est encore totalement acté.La boîte s'est finalement expliquée sur la problématique, déclarant qu'il y avait actuellement des soucis au niveau des licences sans apporter de détails (BO ? Visage des acteurs ?) mais que des négociations sont actuellement en cours pour rétablir tout cela. Si le jeu venait à quitter le service à la date indiquée, il finira par revenir un jour ou l'autre une fois un nouvel accord signé, et ce afin de continuer à garantir que tous représentants Xbox Game Studios se doivent de rester indéfiniment dans le service (hors jeux de bagnole, mais vous savez déjà pourquoi).