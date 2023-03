Activision x Xbox : le CMA britannique commence à pencher en faveur de Microsoft Activision x Xbox : le CMA britannique commence à pencher en faveur de Microsoft

On pensait que le régulateur européen allait agir en premier, et c'est donc avec surprise que l'on apprend que le CMA (l'équivalent britannique) vient de rendre sa décision provisoire concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et c'est pour l'heure favorable.



Le CMA indique plus précisément avoir été rassuré par les promesses (signées) de Microsoft de rendre Call of Duty accessible à un plus grand nombre, pour une audience d'ailleurs encore plus importante qu'avant (Nintendo, GeForce Now…) et que selon les rapports, Microsoft y perdrait de toute façon financièrement à tenter la voie de l'exclusivité pour cette franchise. La conclusion finale attendra néanmoins le 26 avril.