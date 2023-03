UK : le bilan complet et chiffré de 2022, pendant que la PS5 poursuit son ascension en février UK : le bilan complet et chiffré de 2022, pendant que la PS5 poursuit son ascension en février

Le « DERA » (Digital Entertainment and Retal Association) a livré son bilan complet 2022 sur le marché du jeu vidéo au Royaume-Uni, avec comme attendu une ligne d'arrivée dans un mouchoir de poche : 880.000 ventes pour la Switch, 780.000 pour la PlayStation 5 et 720.000 pour la Xbox Series. Les deux machines de nouvelle génération avaient largement les épaules pour devancer la Switch mais on se souvient de la catastrophe en matière de stocks, conduisant à une baisse de 29 % du marché hardware par rapport à 2021.



La situation LTD au 31 décembre 2022 :



- Nintendo Switch : plus de 6 millions

- PlayStation 5 : 2,38 millions

- Xbox Series : 1,88 millions



Coté software, avant de s'attarder sur le classement, il faut quand même noter la hausse constante du numérique au détriment du physique : un CA de moins de 489 millions de livres sterling dans la vente de jeux en boîte, une situation (moins de 500 millions) que le Royaume-Uni n'avait pas rencontré depuis 1996.



Marché du jeu en boîte :



- 6,6 millions de jeux vendus sur Switch en 2022

- 5,3 millions sur PlayStation (4 comme 5)

- 1,5 million sur Xbox



Le numérique qui désormais enlève de plus en plus d'intérêt aux classements softwares uniquement physique comme vous pouvez le voir avec le classement ci-dessous. Car même en dehors de FIFA et Call of, même en oubliant évidemment les promotions, un titre comme Elden Ring fait 76 % de ses ventes en numérique (merci le PC). La tendance s'inverse en cas d'exclusivités consoles sur PlayStation (pour Nintendo, on n'en sait rien) et les cyniques noteront qu'il fut encore plus facile de pousser le physique pour Horizon Forbidden West quand les détaillants nous mettaient le couteau sous la gorge pour le prendre en même temps que la console.





LES 20 PLUS GROS SUCCÈS DE 2022 (UK)

(Entre parenthèse la part du numérique)



1. FIFA 23 : 2.530.510 (dont 1.550.296 en dématérialisé)

2. COD Modern Warfare 2 : 1.675.323 (1.093.537)

3. Elden Ring : 865.262 (660.148)

4. LEGO Star Wars LSS : 817.299 (429.958)

5. GTA V : 816.081 (673.142)

6. God of War Ragnarok : 670.617 (226.918)

7. FIFA 22 : 567.875 (408.756)

8. Horizon Forbidden West : 530.454 (120.707)

9. Mario Kart 8 Deluxe : 426.748 (N.C.)

10. Légendes Pokémon Arceus : 419.894 (N.C.)



11. Nintendo Switch Sports : 360.409 (N.C.)

12. Gran Turismo 7 : 356.630 (151.120)

13. Red Dead Redemption 2 : 354.905 (310.838)

14. Pokémon Violet : 306.437 (N.C.)

15. F1 22 : 269.072 (182.282)

16. WWE 2K22 : 263.390 (176.225)

17. Pokémon Ecarlate : 239.971 (N.C.)

18. Minecraft Switch : 219.979 (N.C.)

19. Animal Crossing : New Horizons : 210.276 (N.C.)

20. Assassin's Creed Valhalla : 176.311 (128.630)





Pour terminer et en revenant vers le hardware, la situation semble comme prévue évoluer dans le sens de la New Gen. Là où la Switch est en baisse de 29 % en février 2023 par rapport à l'année dernière, la PlayStation 5 continue de rattraper ses débuts compliqués (+316 % par rapport à février 2022) et la Xbox Series n'est pas en reste même si dans une moindre mesure (+15 % seulement), en partie due au fait qu'elle avait des stocks plus importants que sa rivale en début d'année dernière.