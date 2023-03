Charts Japon : Kirby face à la PlayStation 5

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 20 au 26 février 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.L'effet Switch a fonctionné avec: avec 190.000 unités écoulées, ce remake démarre bien mieux que l'original (144.000), et ce sans même compter la part du dématérialisé évidemment inexistante sur Wii. On ne peut en dire autant dequi démarre moins bien que le premier malgré l'apport de versions PS4/PS5 en simultané, même si là encore il reste le numérique.En revanche, l'argument du dématérialisé ne pourra pas sauver le faible lancement de, à mille lieux de l'original (220.000 d'entrée) mais tout cela pourra être sauvé avec l'occident.Coté hardware, c'est toujours la fête chez Sony qui approche à toute vitesse des 3 millions, pendant que la Switch fait de la résistance et que Microsoft fait face à une énorme chute de ses Xbox Series suite à l'augmentation des prix.Sinon, pour ceux qui demandent : RAS en données pour le PSVR2.