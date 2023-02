Bientôt les 3 millions distribués pour Sonic Frontiers, et un Sonic Origins Plus en vue Bientôt les 3 millions distribués pour Sonic Frontiers, et un Sonic Origins Plus en vue

SEGA a publié ses résultats fiscaux pour la période allant d'avril à décembre 2022 où l'on découvre que si tout part d'une bonne nouvelle avec un CA et un bénéfice net supérieurs à l'année 2021, les objectifs pour la totalité de l'année fiscale (jusqu'au 31 mars donc) sont finalement revus à la baisse, avec l'intention de livrer 28,2 millions de jeux à travers le monde (contre 34,2 millions selon les plans initiaux).



Qui est le responsable ? SEGA ne cite personne mais on pense surtout aux fameuses « ventes de jeux en promo » qui furent moins porteuses que chez Capcom, car du coté des dernières sorties, les affaires sont bonnes : Persona 5 Royal a augmenté son bilan d'1,3 million d'unités grâce au lancement sur de nouveaux supports (3,3 millions au total) et Sonic Frontiers confirme son statut de belle surprise avec 2,9 millions de jeux distribués au 31 décembre, démontant le bilan de Sonic Forces.



En parlant du hérisson bleu, il se murmure la possibilité d'un Sonic Origins Plus, du moins selon l'organisme de classification taïwanais.