En attendant GTA VI, Take-Two oublie les bénéfices et plonge dans le rouge

Entre de gros projets qui prennent peut-être trop de temps à arriver, des actuels poids lourds qui commencent à fatiguer, une branche mobile Zynga qui fait le beurre mais qui va mettre du temps à trouver la rentabilité (12 milliards le rachat de cette boîte), un total de 6000 employés axés développement qu'il faut bien nourrir, et enfin la grosse nouveauté Marvel's Midnight Suns qui n'a pas trouvé le public attendu malgré ses grandes qualités, Take-Two connaît le fameux couac fiscal : celui d'un CA en hausse par rapport à l'année précédente (l'équivalent de 3,6 milliards d'euros) mais une chute dantesque de ses bénéfices nets, avec près de 480 millions de perte d'avril à décembre 2022, alors que l'éditeur récupérait près de 290 millions d'euros en 2021 pour la même période. Ça pique.



Le PDG Strauss Zelnick comme les actionnaires le savent, même la nuit la plus sombre précédera l'aube, mais attendant que le messie Grand Theft Auto VI se décide à dévaster le marché, il va falloir éviter d'épuiser le trésor de guerre et c'est pour cela qu'un plan d'économie se mettra en place avec notamment quelques têtes à couper majoritairement dans les secteurs annexes au développement (50 millions de dollars d'économies sont souhaités par an).



Pendant ce temps, GTA V dépasse les 175 millions d'unités vendues, et Red Dead Redemption 2 est loin de faire dans la figuration avec plus de 50 millions d'unités écoulées.