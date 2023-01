Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, l'extension la plus chère dans l'histoire de CDPR

Toujours aucune date de sortie précise pour(« 2023 » quoi) mais contrairement au jeu de base, les choses devraient cette fois bien se dérouler et Marek Bugdol de CDPR fait savoir que tous les plans de développement se déroulaient sans accroc, et si vous aimez parler thune, apprenez qu'il s'agit de l'extension la plus coûteuse de l'histoire du studio, donc devant les deux gros morceaux deAutant dire qu'il n'y a pas intérêt à se foirer une nouvelle fois, et outre une indéniable ambition, c'est également le prix à payer pour s'octroyer les bons soins de Keanu Reeves (Johnny Silverhand) et Idris Elba (Solomon Reed). Ceux qui jouent en VO auront en bonus droit sur la station 89.7 à Ash, spécialement doublée par Sasha Grey, actrice ayant apparemment ses talents.