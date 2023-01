Naughty Dog ne veut plus de gros décalage entre l'annonce et la sortie d'un jeu Naughty Dog ne veut plus de gros décalage entre l'annonce et la sortie d'un jeu

A la fois pour éviter de rendre fous les joueurs en les faisant patienter plus que de raison, mais aussi et surtout éviter de se fixer des objectifs intenables au point de forcer les périodes de crunch chez les employés, Naughty Dog nous annonce par l'intermédiaire de Neil Druckmann que désormais, les annonces de leurs prochains projets seront effectués quand la date de sortie sera à l'horizon.



Pas la veille non plus, mais pas de la façon d'un Uncharted 4 (30 mois entre l'annonce et le lancement), et encore moins The Last of Us II (42 mois). C'est pour ces raisons que nous n'avons pas encore vu réellement la couleur de The Last of Us : Factions, ni de « l'autre » chantier dont on ne sait encore rien mais qu'on suppose être The Last of Us III.