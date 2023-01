Capcom assure que Resident Evil 4 Remake n'oubliera aucune zone majeure de l'original

C'était une inconnue ou plutôt une crainte des fans après le coup deet le pseudo leak d'une map qui semblait oublier la dernière zone de, mais Capcom s'est directement exprimé auprès de EDGE pour rassurer le peuple : oui, l'île finale sera bien présente dans le remake attendu le 24 mars, et même qu'elle proposera « beaucoup plus » de choses à découvrir.D'ailleurs pour entrer dans les détails et bien montrer que tout a fait l'objet d'un certain soin, les employés en charge du remake ont été divisés en trois équipes (tous évidemment supervisés par les mêmes têtes pensantes) : une pour le village et ses alentours, une pour le château et une pour la fameuse île.