Charts Japon : les fêtes de fin d'année redonnent des couleurs à la ''nouvelle'' génération

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 novembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Le duocontinue de maintenir la danse pour les fêtes de fin d'année avec un demi-million de cartouches supplémentaires dans la nature, permettant d'estimer en combinant avec les données numériques que cet épisode de tous les records s'approche doucement des 5 millions de ventes sur ce territoire. En moins de deux semaines.5 millions, c'est le nombre de ventes en boîte pouret bientôt, preuve encore que Nintendo est le roi du Japon, l'unique intrus étantdont l'existence dans le classement japonais ne vient que des bundles imposés.Et si la Switch est toujours en tête, espérant dans son dernier cycle de carrière gratter 6 millions de ventes supplémentaire pour devenir sur l'archipel la console la plus vendue de tous les temps (devant la DS et la GameBoy), félicitons les 50.000 de la PlayStation 5, décidément en belle forme depuis quelques temps, mais aussi les ventes de la Xbox Series qui n'est plus qu'à un cheveu de dépasser le total de la Xbox première du nom.