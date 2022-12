Sonic Frontiers : du contenu neuf en 2023, dont une extension scénarisée (gratuite) Sonic Frontiers : du contenu neuf en 2023, dont une extension scénarisée (gratuite)

Après un lancement réussi aussi bien d'un point de vue commercial que de l'avis des joueurs, Sonic Frontiers entend bien poursuivre sa course avec trois mises à jour de contenu, dont une qui prend des allures de véritable extension.



Et le plus beau ? Tout sera totalement gratuit.



Vague 1 :

- Juke Box

- Mode Photo

- Nouveaux mode Défis



Vague 2 :

- Event Anniversaire

- Nouveau type de challenge

- Encore des Koco à récolter



Vague 3 :

- Véritable extension scénarisée

- Tails, Amy et Knuckles jouables